La Belgique fait appel pour Balogun

La planète entière retient son souffle. Alors que la FIFA a annoncé ce dimanche à la surprise générale que le carton rouge reçu par Folarin Balogun face à la Bosnie était suspendu, autorisant l’attaquant américain à jouer face à la Belgique, les Diables rouges contre-attaquent selon The Athletic. Le média britannique affirme en effet que la Fédération belge, qui s’est dite « stupéfaite » de cette décision, a fait appel auprès de la FIFA.

L’instance n’a désormais que quelques heures pour se prononcer, la rencontre étant prévue dans la nuit de lundi à mardi (2h du matin, heure française). L’annonce de la FIFA avait provoqué un tollé après cette décision sans précédent dans l’histoire de la Coupe du monde. Une situation dont Donald Trump aura été l’un des rares à se féliciter.

Allez à vos pronos : Gianni Infantino va-t-il se déjuger ?

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