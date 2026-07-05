Mbappé a réussi à faire sortir le gardien paraguayen de ses gonds

Pris à son propre jeu. Unique buteur de la rencontre sur penalty, Kylian Mbappé s’est attiré le courroux du gardien paraguayen, Orlando Gill, à la fin de la rencontre. Alors que l’arbitre Ilgiz Tantashev venait tout juste de siffler la fin du match, officialisant ainsi la qualification des Bleus pour les quarts de finale, Gill s’est approché du capitaine tricolore pour lui serrer la main alors que Mbappé était en train de célébrer la victoire et qu’il l’a complètement ignoré.

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Vexation, tête haute et football rugueux

Une attitude que n’a pas du tout appréciée le gardien de San Lorenzo qui, pour se venger, a lancé un ballon sur le numéro 10 des Bleus. En zone mixte, il est notamment revenu sur l’incident : « Kylian Mbappé m’a vraiment agacé. Je lui ai tendu la main pour le féliciter après le match, mais il m’a complètement ignoré. Franchement, ça m’a mis en colère. » Le portier de l’Albirroja a également loué la performance paraguayenne du soir : « Nous partons la tête haute, le Paraguay a tout donné sur le terrain. » Tout en niant avoir joué dangereusement : « C’est le football, s’ils ne sont pas habitués à ça, qu’est-ce que vous voulez qu’on y fasse. Le Paraguay, c’est comme ça, c’est une sélection dure qui dès le premier instant, s’est donné pour objectif de montrer qu’elle est dure sur le terrain, que si le ballon passe, le joueur ne passe pas, et je crois que l’équipe l’a montré. » Il a également critiqué le penalty pourtant logiquement attribué aux Bleus : « Ils sont allés chercher un penalty et on le leur a accordé. »

Et pas un mot sur la générosité de l’arbitre du centre, tout se perd.

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