Qui est Ilgiz Tantashev, l'arbitre de France-Paraguay qui n'aimait pas les cartons jaunes ?

En voilà un qui mérite la Légion d’honneur paraguayenne. L’homme qui a fait le plus parler au terme de Paraguay-France (0-1) n’est autre que… l’arbitre de la rencontre. Au cours des 90 minutes, Ilgiz Tantashev s’est montré particulièrement conciliant envers le comportement des Paraguayens, qui ont multiplié les fautes, les vilains gestes et les provocations sans récolter le moindre carton jaune. L’Ouzbek a en parallèle brandi la biscotte à trois joueurs français : à Manu Koné, Bradley Barcola et Michael Olise.

Le journaliste paraguayen Daniel Maciel avait parfaitement décrit l’homme au sifflet avant le coup d’envoi de la rencontre : « Il a tendance à laisser jouer, à autoriser beaucoup de contacts physiques et à sanctionner peu de fautes. Il suscite généralement de vifs débats, en particulier lors des matchs à haute tension et à élimination directe. » En voilà un qui avait bien bossé son sujet.

El árbitro designado para PARAGUAY vs Francia: Ilgiz Tantashev de Uzbekistán. Característica principal de su arbitraje: Su tendencia a dejar jugar, permitir mucho contacto físico y sancionar pocas faltas suele generar fuertes debates, especialmente en partidos de alta tensión y… pic.twitter.com/PH5ye2zVdV — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) July 2, 2026

Un passif avec la France

Âgé de 42 ans et inscrit sur les listes de la FIFAdepuis 2013, Ilgiz Tantashev participe à la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière. Avant ce huitième de finale, il n’avait dirigé que deux rencontres dans le tournoi : Maroc-Écosse (1-0) et Algérie-Autriche (3-3). Auparavant, il s’était surtout fait un nom dans le championnat ouzbek, mais aussi en Arabie saoudite et en Inde, ainsi qu’en Coupe d’Asie et en Ligue des champions asiatique, dont il a notamment arbitré la dernière finale.

En 2024, il avait également été au sifflet de plusieurs rencontres des Jeux olympiques… dont un match des Bleuets. C’est lui qui avait en effet arbitré le sulfureux quart de finale face à l’Argentine, conclu dans le chaos avec des échauffourées et l’expulsion d’Enzo Millot.

On va bientôt apprendre que son meilleur ami est Deniz Aytekin.

Un duel de haute attitude