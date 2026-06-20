Le Maroc tire une croix sur l’Écosse

Supérieurs dans le jeu et l'impact physique en première période, les Lions de l'Atlas ont dominé une Écosse revèche et se placent en position idéale avant leurs troisième journée contre Haïti. La qualification est presque dans la poche.

Écosse 0-1 Maroc

Buts : Saibari (2e) pour le Maroc

Ce vendredi 19 juin en fin d’après-midi, il y avait plusieurs raisons d’arriver à l’heure au Gillette Stadium de East Foxborough, et le but de Saibari après une minute seize de jeu fût probablement la moins importante d’entre elle. Sans doute parce que Boston attendait ce duel depuis des jours tout en voulant à la fois le repousser, tant l’ambiance en ville depuis quelques jours était festive, l’avant-match de cet Écosse-Maroc fût une grande liesse populaire, une kermesse d’école, un kif’ d’y être, dites-le comme vous voulez. Comme si, dans leurs différences, marocains et écossais s’étaient retrouvés sur une certaine façon de faire la fête et de vivre une Coupe du Monde, qu’importe les enjeux, à savoir une qualification quasi-assurée pour quiconque des deux côtés l’emporterait. Après coup, on peut le dire : la pièce est retombée côté marocain, qui remporte son premier succès dans ce Mondial à l’approche d’un dernier adversaire de poules qui semble également être le plus faible de celle-ci, Haïti. En cas de victoire du Brésil un peu plus tard dans la soirée, ce groupe C ressemblerait à une boîte de sardines : serré, serré.

Saibari se marre

Avant ça : alors que les « Scotland’s on fire ! » bourdonnaient encore dans les oreilles d’Hakimi, soigneusement sifflé à chaque prise de balle, Brahim Diaz envoya une merveille de coup de patte dans le dos de Robertson – zone souvent recherchée – pour un Saibari bien échauffé (1-0, 2e). Sur le point de signer au Bayern Munich, l’attaquant du PSV Eindhoven pesa de tout son corps sur la défense écossaise, souvent débordée sur ses ailes. La première mi-temps fût celle que l’on pouvait attendre d’un match entre un demi-finaliste de la dernière édition, vainqueur de la dernière CAN (enfin, on croit), et une équipe qui, jusqu’au 14 juin dernier, n’y avait pas remporté de match depuis 1990 : un concours de Monster Jam entre un Hummer blindé et une Fiat Punto. Les lions de l’Atlas ont les occasions (Saibari, 10e, 17e ; El-Khanoussi, 36e), le pressing haut et les épaules plus solides – la première période ressembla parfois à un long pogo – l’Écosse le fil à retordre. Seul McGinn, si remuant contre Haïti, se permit de louper un but déjà tout tissé (45+2e). Aux toilettes, à la mi-temps, on pénétra dans un alignement de culs nuls : les écossais sont visiblement obligés de lever leurs kilts à la pissotière.

Tartan gueule à la récrée

Puisqu’il était question de se dénuder, il sembla que le second acte fût un lent exercice effeuillage, le rythme augmentant avec les minutes. Le Maroc semblait craindre à raison une égalisation qui parut de plus en plus à portée de brebis écossaise, menace suffisante pour ne pas se dévoiler outre-mesure. El-Khanoussi fût le chien de berger le plus remuant, tantôt galopant sur son aile droite – ce centre pour Saibari qui frappe sur la barre à la 50e… -, tantôt lui-même à l’origine du danger, de la tête sur corner par exemple (52e). Puis, la mécanique s’inversa comme on retourne un sablier, et le match devint l’une de ces rencontres sans calcul ni contrôle si plaisante à regarder, les sommations arrivant par paquet. Christie, d’abord, sur une frappe au-dessus des cages (63e), McTominay ensuite, qui n’obtint pas son pénalty (81e), McGinn enfin, à deux doigts de fracasser les filets d’un Bono sur le reculoir (86e). Sur le dernier corner de la rencontre, au bout du temps additionnel, le stade de leva, de même, une fois qu’il fût mal botté, que les bras d’Hakimi : le Maroc s’en sort avec la sueur au front, comme les grandes équipes savent parfois le faire.

Écosse (4-5-1) : Gunn – Patterson (Ralston, 89e), Hanley, Hendry, Robertson – McGinn (Stewart, 90+1e), Tierney (Gannon-Doak, 60e), Ferguson, Christie (McLean, 71e), McTominay – Adams (Dykes, 71e). Sélectionneur : Steve Clarke

Maroc : (4-2-3-1) : Bono – Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi – Bouaddi, El-Aynaoui – El-Khanoussi (Talbi, 84e), Ounahi (El-Mourabet, 86e), Diaz (Amaimouni, 84e) – Saibari (Rahimi, 85e). Sélectionneur : Mohamed Ouahbi