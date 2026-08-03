Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg

Les échanges de cartes Panini… dans la vraie vie. Chelsea continue de dicter à sa guise les mercatos de Strasbourg, ce lundi encore, avec l’arrivée en prêt de Genesis Antwi, un jeune latéral gauche suédois de 19 ans barré à Londres. Celui-ci évoluera sur les bors du Rhin toute la saison, en recherche du temps de jeu et de l’expérience qui lui manquait en Angleterre.

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Antwi devient la sixième recrue strasbourgeoise de l’été, peu après le départ de Valentín Barco vers Chelsea (énorme surprise), à un poste où évolue un certain Guela Doué, ce qui pourrait présager le départ de ce dernier vers d’autres horizons au vu de la coïncidence (il serait notamment suivi par le PSG).

Arrivera-t-il à Strasbourg Antwi-ngo ?

Un Américain en route vers Strasbourg