S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Un départ et un espoir pour les Girondins de Bordeaux

UL
2 Réactions
Un départ et un espoir pour les Girondins de Bordeaux

Pour éteindre les flammes. Le spectre de la liquidation judiciaire s’éloigne pour les Girondins de Bordeaux. Sparta Capital a réuni les fonds nécessaires pour racheter le club des Girondins de Bordeaux à Gérard Lopez. Selon les infos de Sud Ouest, le fonds d’investissement anglo-saxon a réuni autour de dix millions d’euros pour régler le plan de continuation du club et financer la saison à venir.

Recours devant le CNOSF

Les Girondins ont été exclus des championnats nationaux après leur audition à la DNCG. Le club avait déposé un recours auprès du comité national olympique et sportif, et avait jusqu’à ce vendredi pour compléter son dossier. Avec ces garanties financières, les Bordelais peuvent espérer que le recours aboutisse. Si c’est le cas, les hommes de Rio Mavuba seraient réintégrés en National 1 (ancienne National 2). La fin de l’ère Gérard Lopez, arrivé à Bordeaux en 2021 (et en Ligue 1), a donc sonné. L’homme d’affaires a cédé le club pour un euro symbolique.

Le gangster de la Gironde s’en va.

Les Girondins regagnent le Haillan après les incendies dévastateurs dans la région

UL

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.