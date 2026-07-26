Plusieurs joueurs des Girondins ont dû être relogés en urgence

Alors que les flammes ravagent de nombreuses communes de la Gironde depuis plusieurs jours maintenant et que près de 200 000 personnes ont dû être évacuées, la situation a également touché directement les Girondins. Le centre d’entraînement, situé au Haillan, est bien sûr inaccessible, et plusieurs joueurs habitant à proximité ont dû être eux aussi relogés en urgence. C’est notamment le cas de Oualid El Hajjam, qui en a profité pour remercier Axelle Allegret, attachée de presse des Girondins, qui a manifestement réussi à trouver une solution en pleine nuit pour certains joueurs. « Mention spéciale à notre Axelle, merci pour tout. Réussir à trouver un logement en 15 minutes pour tous les joueurs concernés, et tout gérer comme ça a été fait, c’est fort ! », a déclaré le latéral bordelais.

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Sur les antennes de BFM TV ce dimanche soir, Arnaud Cormier, nouvel entraîneur adjoint du club, s’est aussi exprimé. « Avec la team manager, on a dû aller chercher les garçons qui étaient hébergés au Haillan pour les évacuer, les emmener à la gare… Il restait 7 ou 8 joueurs de l’équipe qui étaient encore hébergés dans le centre de formation. Il a fallu les reloger ailleurs, chez le directeur sportif, chez la team manager. Il a fallu trouver des solutions à 3 heures du matin. […] Notre préparation va être chaotique. On cherche des solutions pour pouvoir reprendre l’entraînement la semaine prochaine. Il y a cette solidarité des clubs autour de Bordeaux, qui vont certainement nous prêter des terrains, dans des régions où on va pouvoir respirer, sans mettre en danger l’intégrité physique des joueurs. Aujourd’hui, c’est un petit peu compliqué. Ce n’est pas la préparation idéale, mais on espère qu’une fois la saison lancée, toutes ces péripéties nous rendront plus forts », a-t-il affirmé.

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