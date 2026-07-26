Le PSG dévoile pourquoi il s'est retiré des négociations pour Yan Diomandé

Fin de feuilleton.

Cette fois, il ne devrait plus y avoir de retour en arrière : Yan Diomandé va bel et bien filer au Real Madrid. Le montant final devrait s’élever entre 100 et 120 millions d’euros, une somme que n’était pas prêt à mettre le PSG. Ce dimanche soir, dans un communiqué envoyé à la branche allemande du média Sky, le club de la capitale a expliqué la raison de son retrait des négociations. « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts », était-il écrit.

Qu’elle est lointaine l’époque des 222 briques sur Neymar et des 180 sur Mbappé.

Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé