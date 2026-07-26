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A 59 ans, Kazuyoshi Miura marque encore !

JD
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A 59 ans, Kazuyoshi Miura marque encore !

Il est de retour ! Près de quatre ans après avoir inscrit son dernier but en match officiel, Kazuyoshi Miura a retrouvé le chemin des filets ce samedi. L’attaquant japonais, aujourd’hui sous contrat avec Fukushima United (D3) a contribué au large succès des siens contre Iwaki Furukawa (7-0) en Coupe de l’Empereur.

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De beaux restes

La dernière fois que King Kazu, qui a inspiré le personnage d’Olivier Atton de la série Olive et Tom avait marqué un but en club, c’était en novembre 2022, avec le Suzuka PG. Celui qui compte 89 sélections avec l’équipe nationale du Japon n’est pas prêt de raccrocher les crampons puisque son contrat avec Fukushima court jusqu’en 2027. Il aura alors dépassé la barre symbolique des 60 ans et aura accumulé 43 saisons de football professionnel.

Prends ça CR7.

Un international japonais impliqué dans un accident de la route

JD

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