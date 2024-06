Vous ne devinerez jamais qui rempile pour une nouvelle saison à 57 ans

Le plus long « marronnier » de l’histoire.

Le footballeur avec la plus grande longévité continuera sur les terrains pour une 38e saison. Kazuyoshi Miura, l’homme qui a inspiré la création du célèbre manga Olive et Tom, signe pour une saison à l’Atletico Suzuka, en quatrième division japonaise. L’ancien international japonais (89 sélections, 55 buts, deuxième meilleur buteur de la sélection nippone) rentre donc au pays après avoir fait une pige à Oliveirense, en seconde division portugaise, où il a disputé huit rencontres sans marquer de but.

Il aura donc l’occasion d’améliorer son record de buteur le plus âgé du championnat japonais. Lors d’une interview à la télévision portugaise, Kazuyoshi Miura déclarait qu’il avait l’intention de jouer jusqu’à ses 60 ans, ce qui nous amènerait jusqu’en 2027. S’il y a très peu de chances (voire aucune) qu’il soit sélectionné à la Coupe du monde aux États-Unis, Miura nous gratifiera d’une nouvelle saison à Suzuka, à 57 ans. Et c’est déjà pas mal.

