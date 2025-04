Un Américain monte accidentellement dans un bateau de supporters anglais et finit au stade

Ça, c’est de l’anecdote à raconter à ses petits-enfants !

Monter dans un bateau rempli d’Anglais assoiffés de bière en direction du stade lorsque l’on n’est pas fan de foot, ça ressemblerait à un cauchemar pour beaucoup. Mais pas pour Evan Johnston, un étudiant de 21 ans originaire de l’État américain de l’Arizona, qui s’est retrouvé ce samedi à bord d’un navire rempli de fans de Southend United, club de cinquième division anglaise, situé à l’embouchure de la Tamise.

Une virée qui se termine au stade !

« Je me suis éclaté sur le bateau et au match de Southend », a déclaré l’Américain au Southend Echo. Mais alors, comment se retrouver dans une telle situation quand on se moque du football ? Sur les quais de Londres, le jeune homme s’est trompé, pensant qu’il s’agissait d’un bateau touristique. « J’avais initialement prévu d’embarquer sur le bateau de croisière fluviale pour la visite, qui, je suppose, se trouvait sur le même quai, explique-t-il. La croisière devait durer environ une heure, puis je comptais passer le reste de la journée à visiter le centre de Londres. » Que nenni Evan.

Le voilà alors sur un bateau de supporters de Southend United qui allait en direction du VBS Community Stadium pour y affronter Sutton United. Entouré de chants à tue-tête, l’Américain s’est parfaitement fondu dans le collectif. « Quand je l’ai trouvé, il buvait et dansait avec d’autres supporters de Southend et même si l’on pouvait voir qu’il était nerveux, tout le monde essayait de lui faire sentir qu’il était le bienvenu… », confie l’un des 150 supporters présents sur le bateau. L’histoire aurait pu s’arrêter sur le bateau, pour que chacun trace sa route, mais pas ici.

Désormais supporter du club

Evan Johnston s’est laissé prendre au jeu et a poursuivi sa journée au stade pour encourager une équipe dont il ne connaissait pas l’existence quelques heures plus tôt. Un match soldé sur le score d’un un partout dont l’Américain garde un souvenir inoubliable. « Je me suis tellement amusé que j’ai l’intention d’aller voir un autre match de Southend le week-end prochain. Je suis un fan de Southend jusqu’à ma mort. Je n’ai jamais beaucoup suivi le football, c’est donc la première équipe qui m’intéresse et que j’encourage maintenant. »

Une belle histoire qui est remontée jusqu’aux oreilles du club anglais. « Nous sommes impatients d’accueillir Evan à Roots Hall ce week-end pour notre match contre Solihull Moors samedi. Nous lui ferons visiter les coulisses du stade et lui donnerons l’occasion de rencontrer certains joueurs. »

C’est pour ces raisons que l’on aime le foot : passion, partage, plaisir.

