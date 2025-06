Oldham retrouve la League Two devant plus de 50 000 personnes

Vieux Jambon montre les dents.

Ce dimanche à Wembley, devant plus de 50 000 personnes, Oldham a remporté la finale de play-off de National League (D5) contre Southend 3-2. Un succès acquis en prolongation pour les Anglais avec deux réalisations en deux minutes grâce aux buts de Kian Harrat et de James Norwood, légende de National League avec 128 buts en 361 rencontres.

Trois ans après leur relégation en National League, les Latics retrouvent la League Two. Survolté lors des deux premiers matchs de la phase finale (victoire 3-0 contre York et 4-0 contre Halifax), Oldham aura donc déjoué les pronostics, alors qu’il n’avait fini que 5e. Pour rappel, les clubs se situant entre la 2e et la 7e place jouaient les play-off. Pour Southend, 7e lors de la phase régulière, il faudra retenter sa chance l’an prochain.

On attend avec impatience le match contre West Ham en FA Cup.

En déplacement à Forest Green, club 100% vegan, des supporters d’Oldham se déguisent en bouchers