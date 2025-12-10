La technique bien rodée de Dominik Szoboszlai sur penalty

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : démonstration.

Reparti de l’Inter avec une belle victoire, Liverpool peut remercier Dominik Szoboszlai, auteur d’un péno dans les tous derniers instants. Un tir en force côté gauche a suffi pour tromper Yann Sommer, pourtant parti du bon côté (sur sa droite donc). La spéciale Szoboszlai, en somme.

Surely this is witchcraft right? How does he do it time after time again… the keepers go the right way everytime but they just can’t save it and he always shoots it on the same side😭pic.twitter.com/FzD2alj2aQ https://t.co/t2ARgN8zJw — Killi 🧉 (@KM_243_) December 10, 2025

Un taux de réussite quasi-parfait

Et pour cause, l’international hongrois s’est mué en redoutable tireur de penaltys au cours de sa carrière. Au fil des années, Szoboszlai a développé sa technique bien à lui : un missile envoyé côté gauche, toujours le même.

Sur 21 tentatives, le milieu de Liverpool en a mis 20 au fond des filets, et tiré 17 fois de la même manière. Son seul échec ? Un boulet de canon renvoyé tout juste par le poteau gauche contre le Bayer Leverkusen en novembre 2021. Autrement dit, aucun gardien n’est jamais parvenu à s’interposer dès lors que Szoboszlai s’avance à onze mètres de la ligne de but.

Un Hongrois qui penche clairement à gauche, ça nous change de Viktor Orbán.

