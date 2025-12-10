S’abonner au mag
La technique bien rodée de Dominik Szoboszlai sur penalty

CMF
C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : démonstration.

Reparti de l’Inter avec une belle victoire, Liverpool peut remercier Dominik Szoboszlai, auteur d’un péno dans les tous derniers instants. Un tir en force côté gauche a suffi pour tromper Yann Sommer, pourtant parti du bon côté (sur sa droite donc). La spéciale Szoboszlai, en somme.

Un taux de réussite quasi-parfait

Et pour cause, l’international hongrois s’est mué en redoutable tireur de penaltys au cours de sa carrière. Au fil des années, Szoboszlai a développé sa technique bien à lui : un missile envoyé côté gauche, toujours le même.

Sur 21 tentatives, le milieu de Liverpool en a mis 20 au fond des filets, et tiré 17 fois de la même manière. Son seul échec ? Un boulet de canon renvoyé tout juste par le poteau gauche contre le Bayer Leverkusen en novembre 2021. Autrement dit, aucun gardien n’est jamais parvenu à s’interposer dès lors que Szoboszlai s’avance à onze mètres de la ligne de but.

Un Hongrois qui penche clairement à gauche, ça nous change de Viktor Orbán.

Arne Slot câline Ibrahima Konaté après l’avoir taillé

CMF

