Pourquoi la défaite de Chelsea contre l’Atalanta est un petit évènement

Un petit évènement. Battu sur la pelouse de l’Atalanta Bergame ce mardi en Ligue des champions (2-1), Chelsea a mis fin à une série dingue. Alors qu’ils menaient au score à la mi-temps (1-0), les Blues ont finalement perdu la rencontre, une configuration qu’ils n’avaient plus connue depuis 41 matchs en Ligue des champions.

Chelsea reste dans la course

Selon l’analyste Opta, Chelsea n’avait plus perdu une rencontre après avoir mené au score à la pause depuis un match contre le FC Bâle en septembre 2013, lors d’une défaite 2-1 à Stamford Bridge. L’époque où Mohamed Salah évoluait encore sous les couleurs du club suisse, alors que Kevin De Bruyne était dans le camp d’en face.

41 - Chelsea were unbeaten in 41 UEFA Champions League games when leading at half time before tonight (W37 D4), with this their first loss after leading at the break in the competition since September 2013 vs Basel. Snapped. pic.twitter.com/9dvVsR1UK3 — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025

Malgré ce revers inattendu face à une Atalanta qui monte sur le podium en Ligue des champions, les Blues de Chelsea sont bien placés à la 10e position du classement de la phase de ligue. Une place acquise en partie grâce à la très belle victoire contre le FC Barcelone lors de la journée précédente (3-0).

Qui a dit que la Dea était finie sans Gasperini ?

