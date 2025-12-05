S’abonner au mag
En direct : le tirage au sort de la Coupe du monde 2026

Par Mathieu Rollinger
2 minutes

Oncle Donald et Oncle Gianni ont le plaisir de vous convier au super tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Il n’y a jamais eu autant de boules dans le saladier, ni autant de groupes à dessiner, alors attrapez votre seau de pop-corn et votre litron de soda : l’Amérique n’attend pas.

D-Day à Washington : c’est le jour du grand tirage au sort de la Coupe du monde 2026, comme le menu de ce qui nous attendra du 11 juin au 19 juillet prochain. Coup d’envoi à 18 heures à suivre sur M6 et ici !

Les 48 équipes participantes seront réparties en douze groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont à la phase finale. Si l’identité de la majorité des équipes est connue, six places restent encore à prendre lors des barrages qui se tiendront en mars 2026.

🎩 Chapeau 1

Canada  États-Unis, Mexique (organisateurs), Angleterre, Argentine, Espagne, France (têtes de série), Allemagne, Belgique, Brésil, Pays-Bas, Portugal

🎩 Chapeau 2

Australie, Autriche, Colombie, Corée du Sud,  Croatie, Équateur, Iran, Japon,  Maroc, Uruguay,  Sénégal, Suisse

🎩 Chapeau 3

Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Côte d’Ivoire, Écosse, Égypte, Norvège, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Qatar, Tunisie.

🎩 Chapeau 4

Cap-Vert, Curaçao, Ghana, Haïti, Jordanie, Nouvelle-Zélande, vainqueur du barrage européen A (Galles, Bosnie, Italie ou Irlande du Nord), vainqueur du barrage européen B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), Vainqueur du barrage européen C (Slovaquie, Kosovo, Turquie ou Roumanie), Vainqueur du barrage européen D (Tchéquie, Irlande, Danemark ou Macédoine du Nord), ⊗ Vainqueur du barrage intercontinental 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou RD Congo), ⊗ Vainqueur du barrage intercontinental 2 (Bolivie, Suriname ou Irak)

