Si les joueurs de foot étaient des personnages de Loups Garous

Avant la sortie de la saison 2 de la série Loups Garous sur Canal+, il est l’heure de se demander quels footeux auraient été les meilleurs à ce jeu. Avec un mélange de stratégie et de discrétion, les entraîneurs ont eu longueur d’avance, mais certains ont toutes leurs chances.

→ Le villageois : Joe Gomez

Le mec a remporté la Ligue des champions et fait partie de la bande de Liverpool à avoir ramené le trophée de Premier League sur les bords de la Mersey, pourtant personne ne se souviendra de lui. Dans l’ombre de Mohamed Salah et de Sadio Mané, et à côté du colosse Virgil van Dijk, Joe Gomez paraît presque insignifiant dans cette super team. Il semble s’en contenter car, malgré près de 300 matchs pros, il n’a jamais marqué le moindre but. Tellement transparent que les loups-garous ne pensent même pas à le manger.

→ Le loup-garou : Luis Suárez

Qui d’autre que l’impitoyable Uruguayen ? Après avoir inscrit Otman Bakkal, Branislav Ivanović et Giorgio Chiellini à son tableau de chasse, il est prêt à dévorer un village entier. Luis Suárez est tellement vicieux qu’il a mordu son coéquipier et ami Jordi Alba pour qu’on ne le soupçonne pas au moment du vote. Malinx le loup.

→ La sorcière : Amara Diané

Pouce vers le haut : ça vit. Pouce vers le bas : ça meurt. Cette carte est évidemment l’une des plus importantes du jeu. Quand elle est utilisée au bon moment, la potion peut tout simplement faire gagner le village. Mieux vaut sortir du bois vers la fin du jeu, à l’image d’Amara Diané en 2008. Celui que personne n’attendait a sauvé le PSG et a largement mérité son statut de légende. Game changer.

→ La voyante : Neymar

Pour être une bonne voyante, il faut aimer vivre la nuit et réussir à regarder les cartes de ses adversaires sans se faire griller. Avec ou sans lunettes de soleil, le joueur de poker qu’est Neymar pourrait exceller dans ce rôle. Ses teintures vont peut-être le rendre un peu trop visible, mais ses feintes peuvent faire tourner les têtes pendant les votes. Il ne faut simplement pas jouer à Bougival, sinon il réveillera tout le village.

Il bluffe.

→ Cupidon : Bafétimbi Gomis

Les meilleures parties sont celles où un villageois voit son destin lié à un loup-garou. Donc quoi de mieux qu’un joueur capable de se faire aimer dans deux clubs ennemis et de dire : « Saint-Étienne est comme ma mère, Lyon comme mon père. » Même parti au clash avec les Verts pour filer dans le Rhône, il a toujours une petite place dans le cœur des Stéphanois, dont Jules Vial. Cupidon vit aussi avec son temps et a tenté le ménage à trois en s’acoquinant avec l’OM.

→ La petite fille : Emma Hayes

Avant de devenir la plus grande coach de sa génération, Emma Hayes rêvait de devenir agent secret. La couronne britannique a peut-être laissé échapper son James Bond au féminin parce qu’elle semblait sacrément douée, selon son père : « Elle peut vous dire si vous mentez. » Même si elle est passée à côté de sa carrière, ses qualités sont idoines pour attraper les loups-garous un par un après s’être réveillée la nuit dans la plus grande des discrétions. Ce n’est pas un hasard si l’héroïne du roman policier The Enigmatic Affair s’appelle Emma Hayes. Tout est lié.

→ Le capitaine : Didier Deschamps

Choisi par ses pairs pour mener les troupes, celui qui porte le brassard se doit d’assumer ses responsabilités. S’il est le premier sur la photo à soulever le trophée, il est aussi celui qui doit gérer les intempéries envers et contre tous. Comme joueur puis entraîneur, Didier Deschamps a prouvé à maintes reprises qu’il était un pare-feu parfait. Kapitaine Kourage.

Le capitaine est vraiment prêt à tout.

→ Le renard : Samuel Umtiti

On vous a évité les vannes pourries sur Hervé et Wendie Renard ou Nathan Goupil, défenseur de Grand-Quevilly. Sur les renards des surfaces aussi. Tout ça parce qu’on connaît vraiment le jeu et qu’on sait que le rôle du renard ne prête pas à rire. Sous son pelage, il est celui qui œuvre le plus pour le village, allant jusqu’à mourir pour démasquer un loup-garou. Jamais revenu à son meilleur niveau et passé par des moments compliqués après avoir sauvé la patrie au Mondial 2018, Big Sam est le seul à avoir les épaules.

→ Le conteur : Omar da Fonseca

Comme l’année dernière, Canal+ fait confiance à Mister V pour animer la deuxième saison de Loups-Garous. On ne change pas une équipe qui gagne, après tout. Toujours blagueur, le comédien rythme la vie de ce village en donnant son avis sur absolument tout. Ça ne vous rappelle rien ? Le fantasque Omar da Fonseca est parfait pour ce rôle. Et s’il arrive à caler « il lui a fait l’amour sans préliminaires » après un vote scellant la mort d’un loup-garou, il aura vraiment terminé le jeu.

