L’exil de Paulo Fonseca a duré presque autant que celui de Napoléon

La stat de l’année.

Qu’avez-vous fait depuis le 2 mars 2025 ? Quatre mariages, dont le vôtre. Une dizaine d’anniversaires et une bonne centaine que vous avez oubliez de souhaiter. Déjà trois raclettes alors que décembre ne fait que commencer. Beaucoup trop d’après-midi gâchés devant des matchs. Paulo Fonseca, lui, n’a pas pu s’approcher d’une pelouse de Ligue 1 depuis neuf mois, en raison de son pétage de plomb contre Benoît Millot.

De retour sur le banc contre Lorient

Si le geste de l’entraîneur de l’OL est inexcusable, la sanction peut paraître disproportionnée. Avec 273 jours de suspension, il a dû apprendre à faire son métier différemment et à ronger son frein. Il va en tout cas pouvoir de nouveau poser ses fesses sur le banc, dimanche soir, à Lorient.

Alors que Nicolas Sarkozy a décidé d’écrire un livre sur ses 20 jours de prison, que peut faire le Portugais pour raconter son expérience ? Il peut s’inspirer d’un autre personnage important de l’histoire politique française : Napoléon 1er. Selon le compte X Data OL, le coach lyonnais n’a passé que 26 jours de moins exilé en tribunes que l’empereur sur l’île d’Elbe.

Dix mois de suspension auraient permis de battre ce foutu record.

L’OL et Saint-Cyr ont trouvé un terrain d’entente pour leur match de Coupe de France

