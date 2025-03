Paulo Fonseca suspendu neuf mois

La sentence est irrévocable.

L’entraîneur de l’Olympique lyonnais Paulo Fonseca, auteur d’une altercation et d’un tête contre tête avec l’arbitre Benoît Millot lors du match de dimanche face à Brest, a écopé d’une sanction historique ce mercredi. Le Portugais est en effet interdit de vestiaire jusqu’au 15 septembre 2025 et de banc jusqu’au 30 novembre, deux suspensions fermes avec effet immédiat. La commission de discipline de la LFP a pris sa décision dans la soirée après avoir organisé une réunion en visioconférence avec Fonseca.

Le coach de l’OL ne pourra plus se rendre dans le vestiaire avant et à la mi-temps des matchs, sur le terrain, dans le tunnel et dans l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées. Il est tout de même autorisé à assister aux rencontres depuis les tribunes. En plus des bancs de touche, il n’aura plus accès aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 novembre. D’après Canal +, la FFF devra prendre une décision prochainement pour déterminer si Fonseca pourra être sur le banc lors des compétitions européennes.

C’est Pierre Sage qui doit bien se marrer.

L'OL réagit à la longue suspension de Paulo Fonseca