Monaco évite le piège à Auxerre

Auxerre 1-2 Monaco

Buts : Dioussé (29e S.P.) // Biereth (8e, 74e)

Relax, take it eaaaaaaasy !

Mika Biereth n’avait marqué que deux buts cette saison ? Il a doublé son total ce dimanche à Auxerre (1-2). Muet depuis le 22 novembre, le Danois a repris un peu de confiance en ouvrant le score d’un joli coup de tête sur un ballon délicieux de Maghnes Akliouche (0-1, 8e). L’AJA a recollé sur penalty grâce à une faute très discutable (voire inexistante) d’Aleksandr Golovin, qui a permis à Assane Dioussé de démonter les filets (1-1, 28e).

⚽ #CDFCA | 👊 But monégasque à Auxerre : parfaitement servi par Akliouche, Biereth ouvre la marque ! 📺 Suivez avec nous le multiplex de Coupe de France : https://t.co/Dm3A0cJoCB pic.twitter.com/AzmLXisTsx — francetvsport (@francetvsport) December 21, 2025

Finalement anecdotique puisque Biereth a redonné l’avantage à l’ASM, du droit, après un festival de Mamadou Coulibaly (1-2, 74e). Un dimanche parfait pour la Principauté si Takumi Minamino n’était pas sorti sur civière à la demi-heure de jeu. Une petite stat pour briller en société : Auxerre n’a plus battu l’ASM depuis… novembre 2009.

Nous aussi, Ireneusz Jeleń nous manque.

