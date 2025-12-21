S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Auxerre-Monaco (1-2)

Guidé par Mika Biereth, Monaco évite le piège à Auxerre

Buts : Dioussé (29e S.P.) // Biereth (8e, 74e)

Relax, take it eaaaaaaasy !

Mika Biereth n’avait marqué que deux buts cette saison ? Il a doublé son total ce dimanche à Auxerre (1-2). Muet depuis le 22 novembre, le Danois a repris un peu de confiance en ouvrant le score d’un joli coup de tête sur un ballon délicieux de Maghnes Akliouche (0-1, 8e). L’AJA a recollé sur penalty grâce à une faute très discutable (voire inexistante) d’Aleksandr Golovin, qui a permis à Assane Dioussé de démonter les filets (1-1, 28e).

Finalement anecdotique puisque Biereth a redonné l’avantage à l’ASM, du droit, après un festival de Mamadou Coulibaly (1-2, 74e). Un dimanche parfait pour la Principauté si Takumi Minamino n’était pas sorti sur civière à la demi-heure de jeu. Une petite stat pour briller en société : Auxerre n’a plus battu l’ASM depuis… novembre 2009.

Nous aussi, Ireneusz Jeleń nous manque.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

