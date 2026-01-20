Mohamed Salah dans le groupe de Liverpool pour le match de Ligue des champions contre l’OM

Le Pharaon est à bord. Comme Liverpool l’a annoncé ce mardi, Mohamed Salah figure dans le groupe de 20 joueurs convoqués pour le match de Ligue des champions de mercredi soir face à Marseille.

L’Égyptien pourrait ainsi retrouver les terrains sous le maillot des Reds seulement quatre jours après le match pour la troisième place de la CAN. Une éventuelle réapparition qui n’a toutefois rien de totalement surprenant, puisque l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, l’avait déjà évoquée vendredi dernier.

Une gestion physique indispensable

Absent lors de sept rencontres officielles de son club depuis son départ pour la CAN au Maroc, Salah reste un atout que Slot aimerait réintégrer rapidement. Le technicien néerlandais est néanmoins conscient qu’il ne peut pas prendre le risque de surutiliser son attaquant de 33 ans. Lors du tournoi continental, Salah a en effet disputé six des sept matchs de son équipe. Une titularisation semble donc peu probable. Une situation plus facile à gérer grâce à la montée en puissance de Florian Wirtz, même si Mohamed Salah demeure un élément clé de l’équipe.

À Marseille, Flo plutôt que Mo au coup d’envoi ?

