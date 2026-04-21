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Eugénie Le Sommer s’exprime sur un sujet complexe

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Eugénie Le Sommer s’exprime sur un sujet complexe

Au sommaire du soir, Eugénie Le Sommer. Menacée de disparition pure et simple à l’issue de la saison, l’équipe féminine du DFCO a reçu ce mardi le soutien de ses collègues. Dans une tribune de l’UNFP, les capitaines des équipes de Première Ligue et de Seconde Ligue ont dénoncé le destin des équipes féminines disparues du paysage footballistique ces dernières années, comme Bordeaux et Soyaux, en ajoutant que Dijon pourrait être la prochaine victime à la fin de la saison. Ce texte met également en cause l’absence de convention collective qui ne facilite pas la stabilisation des équipes les plus fragiles au plus haut niveau.

Un soutien « sans réserve »

Quelques heures après la publication de cette tribune, Eugénie Le Sommer, membre du comité directeur de l’UNFP, a appuyé cet écrit dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Je soutiens sans réserve la tribune publiée par les capitaines des équipes de Première Ligue et de Seconde Ligue. Cette situation n’est ni compréhensible, ni acceptable. » Et d’ajouter« L’ensemble des joueuses de nos championnats méritent un meilleur traitement avec un socle de protection commun. »

Pas sûr qu’elle aurait salué les communiqués d’Aulas après sa défaite aux municipales.

Un week-end de gala pour le foot féminin

MBC

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