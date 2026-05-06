La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense

Six matchs, 23 buts, un multiplex de dernière journée programmée un mercredi à 17 heures mais beaucoup de suspense et une fin folle. La Première Ligue a rendu son verdict et a condamné un club : Saint-Étienne. Après une saison mouvementée, marquée notamment par la mise à pied de son entraîneur Sébastien Joseph, les Vertes se sont fait rejoindre par Fleury au bout du temps additionnel (1-1). Emelyne Laurent, ancienne de… l’OL, a enterré les Stéphanoises. Un dernier corner, Héloïse Mansuy qui ne parvient pas à reprendre le ballon et voilà Sainté condamné à retourner en Seconde Ligue après deux saisons dans l’élite.

Emelyne Laurent crucifie Saint-Étienne en toute fin de match ! pic.twitter.com/dkJSbmtB0E — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) May 6, 2026

Saint-Étienne et Lens relégués

Ce résultat sauve Montpellier, malgré sa défaite sur le terrain d’OL Lyonnes (1-3). Les Montpelliéraines, qui ont changé de propriétaire à la Toussaint, sont passées par toutes les émotions lors de ce multiplex, pensant longtemps descendre. Lens, lourdement défait au Paris FC (2-6) bein qu’il ait mené au score, tombe également et retrouve la deuxième division, un an après l’avoir quittée. L’autre match spectaculaire de l’aprèm a eu lieu au stade Océane du Havre, où le HAC et Nantes se sont partagé les points (3-3).

Montpellier y croit encore, réduction du score sur une superbe reprise ! pic.twitter.com/QNP574PrQ1 — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) May 6, 2026

Le programme des play-off connu

Devant les Canaries, les trois équipes du podium se sont imposées. Elles croiseront le fer en play-off le 16 mai prochain : Lyon accueillera Nantes et le Paris FC accueillera le PSG. L’équipe de la capitale reste troisième malgré sa victoire contre Strasbourg (2-0), mais peut être déçue : contrairement au Paris FC, elle devra passer par les barrages si elle veut voir la Ligue des champions la saison prochaine.

Chant du cygne pour Dijon

Mention spéciale à Dijon qui, avant la fin annoncée de sa section féminine, a signé une dernière victoire cette saison à Martigues, sur le terrain des Marseillaises (1-0).

Paris FC 6-2 Lens

Buts : Mendy (15e), Garbino (45e +2, SP), Jedlinska (70e), Korosec (79e, SP), N’Dongala (84e) et Scott (90e+4) pour les Parisiennes // Connesson (21e) et Smaali (29e, SP) pour les Lensoises

Le Havre 3-3 Nantes

Buts : Effa Effa (44e), Boucly (52e) et Adjabi (77e) pour les Havraises // Calba (15e et 43e) et Pasquereau (69e) pour les Nantaises

OL Lyonnes 3-1 Montpellier

Buts : Shrader (9e), Rafalski (13e) et Lawrence (90e +2) pour les Lyonnaises // Coquet (75e) pour les Montpelliéraines

Marseille 0-1 Dijon

But : Grzybowska (45e +2) pour les Dijonnaises

Expulsion : Compaoré (75e) pour les Parisiennes

PSG 2-0 Strasbourg

Buts : Mbock (53e) et Leuchter (90e +4) pour les Parisiennes

Saint-Étienne 1-1 Fleury

Buts : Ali Nadjim (45e +1) pour les Stéphanoises // Laurent (90e+4) pour les Floriacumoises

Expulsion : Butel Anaïg (82e) côté Fleury.

Plusieurs absents à Lens pour le match contre Nantes