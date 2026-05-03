Florian Thauvin analyse l'effondrement de l'OM

Tout le monde a son mot à dire. Alors que l’Olympique de Marseille est en pleine déliquescence sur cette fin de saison, Florian Thauvin a été invité à livrer son analyse sur le plateau de Canal+, ce dimanche soir. « Je trouve que c’est dommage. Les deux fois où on a affronté l’OM cette année, j’ai trouvé un effectif de grande qualité. Quand j’y étais, ont n’a pas eu des effetifs de cette qualité donc c’est dommage que ça se passe comme ça, a confié le désormais n°10 de Lens. Beaucoup de choses se sont passées cette saison, et il faut aussi prendre en compte l’aspect mental. J’ai l’impression de voir des joueurs épuisés mentalement. »

"Il faut prendre en compte l'aspect mental (...) il y a une pression au quotidien qui est difficile à supporter à Marseille" Florian Thauvin décrypte la situation compliquée de l'OM, maintenant sur CANAL+SPORT 360 🖥️ pic.twitter.com/pESouVv7qi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 3, 2026

Après de nombreuses saisons passées sous les couleurs phocéennes, le champion du monde 2018 a également souligné la pression inhérente à un club pas comme les autres. « Il y a eu pas mal de changements, et puis les mauvais résultats, vous entrez dans une mauvaise spirale il y a une pression au quotidien qui est difficile à supporter à l’Olympique de Marseille, a-t-il poursuivi pour expliquer la situation actuelle. Supporter cette pression-là, c’est pas fait pour tout le monde. Tous les joueurs ne peuvent pas le supporter et là, visiblement, ils ont du mal à trouver les ressources. On espère pour eux que ça s’arrangera d’ici la fin de saison. »

Çe risque quand même d’être un peu juste.