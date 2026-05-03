Bulgarie – Le Levski Sofia met fin aux 14 ans de règne de Ludogorets

Il était temps. Après 14 ans de règne sans partage de Ludogorets, le championnat bulgare a été remporté ce samedi par un autre club : le Levski Sofia. En battant le CSKA 1948 Sofia (1-0) lors de la 32e journée, le club historique de la capitale est sacré pour la première fois depuis 2009.

Et avec la manière s’il vous plaît puisque le club des Français Mazire Soula et Karl Fabien compte 16 points d’avance à quatre journées du terme.

🇧🇬 | Levski Sofia, 17 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı. 🏆 Levski Sofia'nın 27. lig şampiyonluğu. Ayrıca Ludogorets'in Bulgaristan 1. Ligi’nde 14 yıldır süren hakimiyeti de sona ermiş oldu. pic.twitter.com/0uwQdNGvxR — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) May 2, 2026

De retour en coupe d’Europe 18 ans après

Ce 27e titre de champion permet au Levski Sofia de revenir à quatre titres de son rival le CSKA Sofia, l’équipe la plus souvent sacrée de Bulgarie.

Grâce à cette saison remarquable, le club bulgare créé en 1914 jouera une coupe européenne pour la première fois depuis la coupe de l’UEFA en 2008.

Sacré come-back.

Alan Pardew nommé entraîneur du CSKA Sofia