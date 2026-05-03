Porto sacré pour la 31e fois

Another one. En battant Alverca sur le plus petit des scores (1-0), Porto a officiellement été sacré champion du Portugal samedi. Les protégés de Francesco Farioli ont ouvert le score juste avant la mi-temps. Sur un corner parfaitement frappé au point de penalty par Gabri Veiga, Jan Bednarek a claqué un coup de casque imparable (40e).

O desfile dos campeões no Coreto 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/5GQaRmeDOq — FC Porto (@FCPorto) May 3, 2026

Une 31e couronne de champion

Alors qu’il ne leur suffisait que d’un nul après le nul de Benfica sur la pelouse de Famalicao (2-2), les Dragons ont réussi à garder leur cage inviolée face au 9e, qui n’avait plus rien à jouer, malgré de grosses situations en fin de rencontre.

Ce succès a donc validé le 31e titre de champion de l’histoire du club, confirmant une sacrée saison du club qui n’a été battu qu’une fois en Liga Portugal. En tête lors de 29 journées sur 34, Porto remporte le championnat pour la première fois depuis 2022.

Juste le 34e titre pour Thiago Silva.