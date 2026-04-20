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Inédit : les supporters du FC Porto fêtent la victoire de Benfica

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Inédit : les supporters du FC Porto fêtent la victoire de Benfica

Une célébration inédite. La victoire de Benfica lors du derby de Lisbonne face au Sporting (2-1), ce dimanche, fait également le bonheur… du FC Porto. Alors que les joueurs des Dragões s’échauffent sur leur pelouse avant le match de championnat contre Tondela, des cris de joie descendent des travées de l’Estádio do Dragão à cause de Rafa Silva, auteur du deuxième but de Benfica, synonyme de victoire.

Porto en route vers le titre

Cette explosion de joie inattendue des aficionados portistas est surtout dû à la défaite du Sporting qu’à la victoire des hommes de José Mourinho. Le club quart de finaliste de la Ligue des champions était classé deuxième en Liga Portugal, à cinq points de Porto, avant le derby.

Rui Borges et le Sporting se retrouvent désormais troisièmes et relégués à huit longueurs de la bande de Francesco Farioli, qui a fait le boulot face à Tondela (2-0). À quatre journées de la fin, le titre de champion du Portugal ne semble plus qu’une simple formalité pour le FC Porto, auteur d’une campagne solide (25 victoires, 4 matchs nuls, 1 défaite).

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CT

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