Benfica remporte le derby de Lisbonne et double le Sporting

Sporting 1-2 Benfica

Buts : Morita (72e) pour le Sporting // Schjelderup (27e, SP) et Silva (90e+3) pour Benfica

Un derby, un vrai.

Deux petits points séparaient les deux formations lisboètes avant de se retrouver ce dimanche soir pour un derby électrique et ô combien important dans la course au titre. Au bout d’un match aux mille facettes, le Sporting a perdu sa deuxième position, laissant Benfica devenir dauphin de Porto, à quatre longueurs derrière. La formation de José Mourinho a globalement été plus solide, menant au score pendant plus de 70 minutes, après une ouverture du score sur penalty signée Andreas Schjelderup (0-1, 27e). Le Sporting, qui avait eu un penalty au quart d’heure de jeu, manqué par Luis Suárez, a finalement égalisé en seconde période grâce à une tête d’Hidemasa Morita (1-1, 72e).

Un temps additionnel de folie

Benfica a une première balle de match, quelques minutes plus tard, lorsque le Luxembourgeois Leandro Barreiro s’est retrouvé seul au second poteau et a complètement manqué le cadre, alors qu’il était peut-être même plus facile de marquer. Dans le temps additionnel, le Sporting a pensé arracher la victoire lorsque Rafael Nel a dribblé Anatoliy Trubin et marqué dans le but, avant d’être signalé hors-jeu. Sur l’action suivante, brillante collectivement, Barreiro s’est rattrapé en étant passeur décisif pour Rafa Silva, buteur au bout d’une course dingue (1-2, 90e+3).

Ça sent la grosse bringue pour Mourinho et son groupe.