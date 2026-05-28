Une cadre d’OL Lyonnes forfait pour la finale de Première Ligue

C’est le pompon. Victime d’un cambriolage la semaine dernière, Ada Hegerberg a subi un nouveau coup dur. D’après les informations de L’Équipe, l’attaquante d’OL Lyonnes est contrainte de déclarer forfait pour la finale de Première Ligue contre le Paris FC, vendredi soir, en raison d’une inflammation au niveau d’un tendon d’Achille.

Wendie Renard sera bien là

Le Ballon d’or 2018 avait déjà raté la finale de la Coupe de France remportée début mai contre le PSG (remportée 1-4 par les Rhodaniennes). Elle ne s’est pas entraînée avec le reste du groupe lyonnais durant la semaine.

Inès Benyahia sera aussi forfait pour cette dernière échéance de la saison. Wendie Renard, également ménagée entre la finale de Ligue des champions et de la Première Ligue, fait bien partie du groupe d’OL Lyonnes.

Des renards, des lionnes… Le Paris FC risque d’être une proie de choix.

Plus de suspense autour de la date de la finale de Première Ligue