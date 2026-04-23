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On connaît les quatre clubs qui participeront aux play-offs de D1 féminine

JD
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On connaît les quatre clubs qui participeront aux play-offs de D1 féminine

La belle histoire continue. Encore en D2 il y a deux ans, le FC Nantes est assurément LA surprise de cette saison de Première Ligue. Après leur victoire face à l’Olympique de Marseille de Corinne Diacre ce mercredi soir (2-0), les Canaris, valident leur quatrième place au classement et, avec elle, leur participation aux play-offs pour le titre final.

Du classique pour le reste

Dans le même temps, le Paris FC, deuxième, s’est imposé à Montpellier (2-0 également), tandis que les voisines du Paris Saint-Germain, troisièmes, ont disposé de Saint-Etienne sur le même score, à deux journées de la fin de la saison régulière. Tout en haut, les ogresses d’OL Lyonnes avaient déjà poinçonné leur ticket pour le Final Four mis en place en 2023-2024 et ont confirmé leur large domination en étrillant Dijon (4-0) ce mercredi soir.

C’est donc terminé pour le DFCO (cinquième), déjà mal en point, et Fleury (sixième) qui ne peuvent officiellement plus rattraper le quatuor de tête et disent adieu à l’étape finale. Il faudra cependant attendre la fin de la 22e journée, prévue le mercredi 6 mai, pour connaître les affiches des demi-finales, lors desquelles l’équipe qui terminera première affrontera la quatrième, tandis que les dauphines recevront les troisièmes.

Bon, sans surprise, on devrait donc voir un bon vieux Lyon-Nantes assorti d’un derby parisien.

Un week-end de gala pour le foot féminin

JD

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