Le Real Madrid annonce s’être pris un râteau par l’Atlético de Madrid

Attention, un communiqué du Real peut en cacher un autre. Florentino Pérez l’avait promis, il l’a fait. Fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid, le dirigeant madrilène avait annoncé sa volonté de dépenser 150 millions d’euros pour s’offrir un joueur « qui se projette du milieu vers l’attaque » sans dévoiler l’identité de cette cible. On connaît désormais le nom de ce joueur tant convoité. Michael Olise ? João Neves ? Que nenni. Il n’a pas eu besoin de quitter Madrid pour le chercher : Julian Álvarez, le voisin de l’Atlético de Madrid.

« Le Real Madrid C.F. annonce qu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue aujourd’hui, il a fait une offre de 150 millions d’euros au Club Atlético de Madrid pour les droits de transfert du joueur Julián Álvarez », a tout simplement expliqué le club merengue.

L’Atlético de Madrid refuse

Malheureusement pour Pérez, les 150 patates n’ont pas convaincu les Colchoneros. « Après l’avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l’a rejetée en invoquant la clause de résiliation du contrat du joueur », a poursuivi le Real.

Attention, Julian, au Real le train ne passe que huit fois !

L’Atlético de Madrid se paye la tête du Real Madrid