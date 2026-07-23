Rodri, révélateur de l’été du Real Madrid

« Avoir joué à l’Atlético de Madrid ne m’empêche pas de jouer au Real Madrid. Tu ne peux pas renoncer aux meilleurs clubs du monde. » En mars dernier, Rodri ne cachait plus grand-chose. Ni les rumeurs l’envoyant au Real Madrid, ni son envie de rejoindre le club. Quatre mois plus tard – avec une Coupe du monde et un titre de MVP du tournoi au palmarès – voici que le souhait du milieu de terrain prend forme. Plus que jamais proche de signer à Madrid, Rodri constituerait ainsi la gros pièce du puzzle d’un mercato réussi. Encore faut-il conclure.

Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva. Voici les recrues du Real Madrid jusqu’ici. Des noms clinquants, au niveau pourtant fluctuant. Si Dumfries et Cucurella semblent au pic de leurs performances (notamment le deuxième cité), Konaté et Silva, eux, connaissent une baisse de forme notable. Dans ce contexte, l’arrivée de Rodri viendrait donc stabiliser et rassurer l’ensemble. Car outre son statut de meilleur joueur de la Coupe du monde, le milieu retrouve les sensations qui ont fait de lui le lauréat du Ballon d’or en 2024, porté par une bonne fin de saison avec Manchester City. Seule ombre au tableau : son état physique. Longtemps miné par les blessures l’an dernier (rupture des ligaments croisés notamment), Rodri peine à garder la forme. Les dernières nouvelles de The Athletic, évoquant une opération du dos post-Mondial, vont d’ailleurs dans ce sens.

La logique du milieu, les bouderies de Pérez

Mais qu’importe, l’arrivée de l’Espagnol serait, quoi qu’il arrive, une aubaine pour le Real Madrid. À la peine au milieu de terrain depuis les départs successifs du trio Kroos-Casemiro-Modric, les Merengues retrouveraient un cerveau dans l’entre-jeu avec ce transfert. Il faut dire que si les noms sont là (Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, le jeune Thiago Pitarch et donc Bernardo Silva), l’organisation de tout ce beau monde reste un chantier. Pour José Mourinho, signer un relayeur à même de dicter le jeu sans sourciller serait ainsi une sérieuse aubaine et, par ricochet, pousserait au départ certains poids morts. Dès lors, si un accord a été conclu entre le joueur et la direction sportive madrilène, reste l’énigme Florentino Pérez.

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Dans sa volonté de « reprendre en main le club » comme il l’a martelé tout au long du printemps, le président souhaiterait également garder une mirette sur le mercato. Et dans ses desiderata, l’arrivée de Rodri ne serait visiblement pas prioritaire. Pour Pérez, la (mauvaise) condition physique du joueur serait un premier frein, lui qui devra certainement manquer le début de saison. De plus, le passif lié à ce fameux Ballon d’or 2024 refroidirait également le président. Pour rappel, la délégation du Real Madrid avait boycotté la cérémonie organisée par France Football, après avoir appris que Vinícius Júnior n’en était pas le vainqueur. S’en étaient suivi une série de chambrages puérils entre Madrid et Manchester City. Mais face aux besoins sportifs de Mourinho, difficile de voir Florentino Pérez tirer la gueule plus longtemps.

L’arrivée de Rodri permettrait en effet d’avoir un régulateur de la ligne médiane, idéal pour permettre à Jude Bellingham de se replacer un cran plus haut pour mieux se projeter ou à Güler de se balader dans son rôle de meneur, comme il l’avait si bien fait avec Xabi Alonso (avant de se retrouver coincé sur l’aile droite au départ de celui-ci). Le duo, ou trio offensif – Kylian Mbappé en tête – n’aurait également pas besoin de décrocher pour toucher quelques quilles, comme c’était bien trop souvent le cas ces derniers mois. À l’été 2014, le Real Madrid réalisait l’un des coups de la décennie en braquant Toni Kroos, alors champion du monde et indésirable au Bayern Munich. On connaît la suite. Douze ans plus tard – même si Rodri ne va évidemment pas résoudre tous les problèmes – nous voici repartis sur une situation similaire. Le bel été de la Maison Blanche se joue maintenant.

Rodri veut rejoindre le Real Madrid