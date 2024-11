Ballon d’or : Florentino Pérez regrette les votes de la Namibie, l’Ouganda, l’Albanie et la Finlande

Il ne veut pas lâcher l’affaire, le monsieur.

Ce dimanche était une journée importante pour le Real Madrid : les Madrilènes se déplaçaient à Leganés, et l’assemblée générale du club avait lieu. L’occasion pour Florentino Pérez, le président, de tenir un petit discours et de régler ses comptes avec la FIFA et l’UEFA… Mais aussi de revenir sur la non-attribution du Ballon d’or à son poulain Vinícius Júnior. Ce qu’il ne digère toujours pas, au point d’avoir décortiqué les votes. « Sans les votes de quatre pays, la Namibie, l’Ouganda, l’Albanie et la Finlande, Vinícius aurait gagné le Ballon d’or. Ils ne lui ont même pas donné un point », a-t-il lancé.

Ce qui n’est pas tout à fait vrai, puisque l’Albanie et la Namibie ont placé le Brésilien à la 8e place, et lui ont donc attribué trois points chacune. Si Vinícius aurait effectivement remporté la prestigieuse distinction individuelle sans le vote de ces quatre nations, le point soulevé par Pérez respire le manque de classe et le mépris. « Vinícius semblait faire l’unanimité, mais cela aurait très bien pu être notre capitaine, Dani Carvajal. Ou même Jude Bellingham, finaliste de l’Euro et auteur d’une saison exceptionnelle. C’est très difficile à expliquer », a-t-il également envoyé.

