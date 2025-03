Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur dans le Nord !

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la 4e édition de son tournoi de sixte itinérant : le « Vert Foot Day », avec 16 équipes masculines et 10 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Après l’Allier, le Morbihan puis la Touraine, cette édition se déroulera le week-end du 14-15 juin 2025 (match de poules le samedi et phase finale le dimanche) sur l’épais gazon du FC Maing dans le Nord (59233) avec le club de foot corpo des Hospitaliers de Valenciennes à la baguette. Une fois n’est pas coutume, pas de rue du Stade cette année. Petit changement pour trouver, vous rentrerez « complexe sportif Léo Lagrange » dans le GPS.

Pour le logement, on aime notre routine et on ne changera rien, donc inutile de préciser que des emplacements sont prévus pour planter vos tentes autour des terrains. Pour les personnes au sommeil léger, on communiquera aux futurs/es inscrits/es la liste de tous les hôtels, gîtes et campings autour. Sinon, il suffit de taper « Maing » sur Airbnb.

Et ne vous inquiétez pas, chers amoureux et chères amoureuses du ballon rond, outre de la bonne herbe bien grasse pour mettre en avant vos qualités durant deux jours de tournoi, on a prévu de festoyer à souhait avec toujours plein d’animations, nos olympiades du samedi (ventriglisse, concours du meilleur breuvage, tournoi « Goalie War », défilé des meilleurs mauvais sosies et quelques surprises qui sortiront de nos cerveaux malades d’ici là) et un bal dansant avec DJ du cru le samedi soir dans la légendaire et bien nommée « salle des fêtes » de Maing.

Alors n’attendez plus, les places sont limitées et il n’en reste d’ailleurs plus beaucoup (2 chez les hommes et 3 chez les femmes), donc pour en être, remplissez vite ce formulaire de préinscription ici.

