Face aux stades vides, les matchs de la CAN gratuits après 20 minutes de jeu

Un plein pour pas cher.

Alors que les stades n’affichent pas toujours complet, le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations a décidé d’autoriser l’accès aux tribunes gratuitement après une vingtaine de minutes de jeu. Une mesure validée par la CAF dans le but de garantir un maximum d’affluence tout au long de la compétition.

Alors que la première journée de la phase de poules s’est achevée ce mercredi, cette mesure a déjà été appliquée dans plusieurs enceintes. Cela a notamment été le cas à Agadir pour la victoire de l’Egypte contre le Zimbabwe (2-1), ou encore à Rabat pour Algérie-Soudan (3-0), pourtant annoncé à guichets fermés. En revanche, les rencontres du Maroc ne seront pas concernées au vu de l’engouement du pays pour l’escouade de Walid Regragui.

Vivement les billets gratuits pour la Coupe du monde 2030.

Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters