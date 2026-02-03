Vers un duel Barcelone-Madrid pour la finale du Mondial 2030 ?

Ça joue déjà des coudes. À quatre ans d’un Mondial conjointement organisé entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc, les différentes personnalités influentes jouent déjà des coudes pour désigner le stade hôte de la finale 2030. Une semaine après Rafael Louzan, le président de la fédé espagnole qui confiait que le Bernabeù sera logiquement le stade de la finale, c’est au tour du maire de Barcelone Jaume Collboni d’entrer en piste.

Ce lundi, lors d’un gala organisé par Mundo Deportivo, l’édile barcelonais a annoncé avoir déposé la candidature du Camp Nou (dont l’actuelle rénovation portera la capacité à 105 000 places) pour accueillir le match le plus suivi du monde : « Barcelone a toujours nourri une grande ambition d’accueillir des événements sportifs majeurs. […] La FIFA prendra la décision finale, mais j’ai déjà fait part de notre enthousiasme à l’idée d’organiser cet événement. »

« Comme l’a dit Lamine… »

Conscient que la RFEF ne laissera pas si facilement l’organisation de la finale à une ville catalane, Collboni a pris le taureau par les cornes quant aux récentes déclarations de Louzan… en invoquant Lamine Yamal, celui qui souhaite rester au Barça toute sa vie. « J’ai pris connaissance des déclarations publiques de Louzán et il semble très convaincu que la finale se déroulera en Espagne. Ce qui est bon pour Barcelone est bon pour la Catalogne et pour l’Espagne. Comme l’a dit Lamine, c’est la meilleure ville du monde », a-t-il conclu.

