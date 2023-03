Coupe du monde 2030 : une candidature Espagne-Portugal-Maroc ?

Une coorganisation 100% méditerranéenne pour commencer la prochaine décennie ?

Depuis quelques mois déjà, plusieurs fédérations se sont positionnées pour monter des candidatures communes afin d’accueillir la Coupe du monde 2030. Au mois d’octobre 2022, c’est l’Ukraine qui a indiqué vouloir recevoir l’événement mondial en partenariat avec l’Espagne et le Portugal. Une candidature symbolique acceptée dans un premier temps par les deux pays ibériques. Mais Espagnols et Portugais pourraient bien retourner leur veste. D’après le média espagnol AS, leur accord avec les Ukrainiens pourrait être remis en cause par des soupçons de corruption et de détournements de fonds portés sur le président de la Fédération Andriy Pavelko.

Pour ne pas être pénalisées par cette affaire, les deux nations d’Europe du Sud seraient donc tentées de trouver un plan B. Elles pourraient s’associer avec le Maroc, géographiquement proche et qui souhaite accueillir un Mondial depuis de longues années. Cette candidature potentielle est pourtant loin d’être confirmée, puisqu’elle dépendra de l’évolution des événements à la fédération ukrainienne. Jusqu’ici interdites, les coorganisations entre pays situés dans différentes confédérations pourraient d’ailleurs être tolérées par la FIFA pour les prochaines éditions. Dans tous les cas, les fédérations intéressées recevront les exigences d’organisation de l’instance en juin avant une officialisation de la candidature retenue en 2024.

