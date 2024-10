Futsal : l'équipe de France corrigée par l'Ukraine en petite finale

Une claque pour finir.

Défaite ce jeudi par l’Argentine en demi-finales du Mondial, l’équipe de France avait l’opportunité de se consoler quelque peu en décrochant une médaille de bronze ce dimanche face à l’Ukraine. Il n’en a malheureusement rien été, puisque les Jaunes ont largement pris le meilleur sur les Bleus, qui rentrent donc en France bredouille (7-1). La première période avait pourtant été relativement accrochée, avec un long mano a mano qui s’est décanté par l’ouverture du score d’Ihor Cherniavskyi (1-0,10e). À la mi-temps, les Bleus étaient encore totalement dans le coup, mais tout a basculé après la pause.

Une deuxième période cauchemardesque

Moins de deux minutes après la reprise, Mykhailo Zvarych a fait le break d’une jolie tête (2-0, 22e). Quelques instants plus tard, Ayoub Saadaoui a relancé les espoirs français en marquant dans un but vide (2-1, 23e). Mais l’Ukraine était supérieure, et Yevhenii Zhuk a inscrit un superbe pion en pivot pour redonner de l’air aux siens (3-1, 27e), avant de s’offrir un doublé, profitant d’une faute de main de Thibaut Garros (4-1, 28e). Raphaël Reynaud a alors choisi de sortir son gardien pour permettre à ses joueurs d’être en supériorité numérique dans le champ, mais la tactique n’a pas été payante, les Ukrainiens profitant de la cage vide pour empiler les buts faciles avec un triplé de Danyil Abakshyn (30e, 30e et 33e). Le calice jusqu’à la lie pour les Français, qui ne sortent pas de cette compétition de la manière dont ils souhaitaient, mais dont ils garderont certainement un bon souvenir tout de même.

Un 7-1 aux airs de Brésil-Allemagne 2014, ça fait mal.

