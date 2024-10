Le bébé Openda de Belgique

8 juin 2022, match de Ligue des nations face à la Pologne et large victoire belge (6-1). Un passé très lointain, puisque Loïs Openda inaugurait alors sa première sélection en marquant neuf minutes après son entrée. Romelu Lukaku, lui, avait dû attendre son huitième match pour planter avec les Belges. Si le numéro 9 est une espèce rare, constamment en voie de disparition, Loïs Openda est à cette période considéré de la trempe de ceux qui doivent succéder au meilleur buteur de l’histoire de la Belgique.

Les attentes s’élèvent encore plus depuis septembre. Numéro 9 sur le dos quand il chante La Brabançonne, après une saison à 24 buts en Bundesliga, rien ne semble arrêter le nouveau papa avec les Taureaux de Leipzig. Sauf qu’avec les cornes des Diables rouges, le droitier n’y arrive pas – il est d’ailleurs sorti tête basse lors du match nul belge face à l’Italie (2-2) – et n’a toujours pas marqué avec la sélection depuis… 18 matchs.

Coup de bambou avec la Belgique

Domenico Tedesco n’était pas encore arrivé que Loïs Openda marquait avant la Coupe du monde 2022 son deuxième but en cinq sélections. À l’époque, il débarquait des Espoirs belges avec lesquels il marchait sur l’eau. Le début d’une éclosion rapidement éteinte, au fur et à mesure que la Belgique devenait aussi plate que son pays, avec douze petites minutes lors de la piteuse Coupe du monde au Qatar et un Euro morose qu’Openda a traversés sur le banc lors des poules.

Face à la France en huitièmes, Domenico Tedesco – ancien coach de Leipzig – changeait ses plans, mais rien n’y faisait : Openda, titulaire, avait disputé une heure à l’image de son équipe. Totalement incapable de créer quelque chose, il quittait l’Euro avec une seule occasion provoquée. Aujourd’hui, le bilan semble encore pire puisqu’il n’a pas encore marqué avec la Belgique depuis que Tedesco est arrivé. Lors de la dernière trêve internationale, il a même manqué un penalty face à Israël. Pourtant, le joueur de 24 ans est décisif cette saison avec Leipzig : deux passes dé en Ligue des champions, quatre buts en Bundesliga (dont un doublé, pour infliger au Bayer Leverkusen sa première défaite en Buli depuis 35 matchs en championnat).

Avec Leipzig, King Fou Openda

Aurait-il récupéré la (petite) malédiction de Romelu Lukaku dans les six mètres ? Plus qu’un manque d’efficacité, l’absence de réussite d’Openda paraît davantage liée à un souci tactique. Dans les villes en L, Openda est un attaquant d’espaces associé principalement à Benjamin Šeško à Leipzig ou devant un joueur créatif à Lens. Résultat, le Belge est moins à l’aise lorsqu’il s’agit de jouer esseulé en pointe, malgré son bon timing de la tête avec son mètre 77. Lui-même le reconnaissait auprès de la RTBF, en mars 2024 : « Ma qualité, c’est la profondeur. Quand je peux l’utiliser, je l’utilise. Mais il faut que j’essaie de changer mon style de jeu parce que parfois, on joue contre des défenses qui jouent tout près de leur rectangle. Ils limitent les espaces pour partir en profondeur. Les une-deux, jouer en une touche, ce sont des choses que j’ai travaillées. Je peux encore m’améliorer, mais ce n’est pas si mal. » Ses foulées amples, chaussettes baissées, peinent à s’associer à une Belgique qui galère avec la balle et ne se crée pas de situations.

Ce jeudi, lors du 2-2 contre l’Italie, il a fallu l’expulsion de Lorenzo Pellegrini pour que la Belgique se réveille. Mais Loïs Openda est resté muet, rejoignant Leandro Trossard sur le banc des déceptions belges. « Ce n’est pas un problème d’un joueur en particulier, mais un problème d’équipe. On attaque tous ensemble. Ce n’est jamais simple face à une défense avec des joueurs comme Saliba et Koundé. On a eu quelques opportunités dans les 25 premières minutes, mais on n’a pas réussi à marquer. On devait marquer à ce moment-là. Ce n’est pas un problème d’un seul joueur », tentait d’expliquer son sélectionneur en conférence de presse, après la défaite belge face à la France en septembre. Conclusion : Domenico Tedesco doit partir à la recherche de l’Openda géant de Leipzig, tout simplement.

