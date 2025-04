Luis Enrique très satisfait de la réaction de ses joueurs

A-t-il transformé le PSG en une machine ?

D’abord mené, le PSG a su concrétiser sa domination pour renverser Aston Villa ce mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Une ouverture du score des visiteurs loin d’être méritée selon Luis Enrique. « Le football est comme il est. Aston Villa a pris les devants au tableau d’affichage. Je pense que c’était injuste mais on a continué à insister et on a fait une très bonne seconde période », a-t-il détaillé au micro de Canal + après ce précieux succès. Le technicien espagnol a également salué le réalisme de ses joueurs : « On a été exceptionnels dans la finition que ce soit Kvara, Doué ou même Mendes ».

L’ancien coach de Barcelone est particulièrement content de l’état d’esprit que dégage son groupe et de sa force mentale face à l’adversité. « Je crois que l’équipe transmet une énergie positive de la part de tous les joueurs. On travaille comme une équipe. Et on est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ç’a été le cas contre Manchester City, où on était menés 2-0, c’était injuste. Mais ça nous a rendu plus fort et ça nous a donné de la confiance », s’est-il extasié. Avec cet avantage de deux buts, va-t-il garer le bus pour le match retour ? « La meilleur manière de conserver un avantage c’est d’attaquer, d’attaquer, d’attaquer et de gagner le match. Ça ne change absolument rien. On va essayer de gagner le match, c’est la meilleure manière de se qualifier selon moi ».

La meilleure défense, c’est l’attaque paraît-il.

