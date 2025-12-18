Ligue des champions : l’OL Lyonnes et le Paris FC connaissent leur programme

Chaud devant, voilà le menu.

Après la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions féminine ce mercredi soir, l’UEFA a procédé jeudi au tirage au sort des rencontres des barrages et des quarts de finale.

Les adversaires des deux équipes françaises encore en lice sont donc connus : le Paris FC affrontera les vice-championnes d’Espagne du Real Madrid lors des barrages, tandis que l’OL Lyonnes se mesurera en quarts de finale à l’équipe victorieuse du duel entre le VfL Wolfsburg et la Juventus, un obstacle a priori franchissable.

Le Real Madrid avant le Barça pour le PFC ?

Si le Paris FC réussit à éliminer Madrid, un véritable morceau attend les Parisiennes en quarts : le FC Barcelone, pour des retrouvailles. Les Catalanes ont disputé toutes les finales de la Ligue des champions au cours des six dernières années, remportant le titre à trois reprises.

Retrouvailles pour le @PFC_feminines en barrages face au Real Madrid ! L'@ol__lyonnes bascule du côté opposé et retrouvera Wolfsburg ou la Juventus en quarts, voire Chelsea et Sonia Bompastor en demies ! #UWCL #Draw pic.twitter.com/2gxDHlLmuz — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) December 18, 2025

Dans les autres quarts, le Bayern affrontera le vainqueur de la rencontre Atlético de Madrid-Manchester United, tandis que Chelsea sera opposé à Louvain ou Arsenal pour une affiche qui sera surveillée de près par l’OL Lyonnes en cas de qualification pour le dernier carré.

Le rêve d’une finale 100% française est toujours là.

