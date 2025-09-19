S’abonner au mag
L'OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen

KM
Des retrouvailles pour l’OL Lyonnes et du lourd pour les Parisiennes.

Ce vendredi a eu lieu le tirage de la Ligue des champions féminine, le premier du nouveau format à dix-huit équipes à la place des seize habituelles. Représentants des clubs français, le Paris Saint-Germain et son voisin le Paris FC, accompagnent l’OL Lyonnes, championnes d’Europe à huit reprises.

Le club rhodanien affrontera Wolfsburg en déplacement, ainsi que la Juventus et Manchester United et recevra l’Atlético de Madrid, St. Pölten et Arsenal, son bourreau de l’an passé l’ayant éliminé aux portes de la finale.

De son côté le Paris Saint-Germain accueillera deux gros morceaux : le Bayern Munich et le Real Madrid ainsi que le club belge OH Louvain. Les joueuses de la capitale se déplaceront sur les pelouses de Wolfsburg, Manchester United et du Benfica Lisbonne.

Un périple relevé pour le PFC

En lice dans la compétition pour la quatrième année consécutive, le Paris FC va faire face à de gros poissons, pour tenter d’atteindre au moins les barrages de la compétition. Les Parisiennes iront à Chelsea, sur la pelouse du Real Madrid et à Vålerenga en Norvège. Et recevront le FC Barcelone, Benfica et l’OH Louvain.

Trois clubs français sur dix-huit engagés, pas besoin d’Opta pour dire que la France est bien représentée.

Le PSG mise sur un jeune espoir tunisien

KM

