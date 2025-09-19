L'OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen

Des retrouvailles pour l’OL Lyonnes et du lourd pour les Parisiennes.

Ce vendredi a eu lieu le tirage de la Ligue des champions féminine, le premier du nouveau format à dix-huit équipes à la place des seize habituelles. Représentants des clubs français, le Paris Saint-Germain et son voisin le Paris FC, accompagnent l’OL Lyonnes, championnes d’Europe à huit reprises.

Le club rhodanien affrontera Wolfsburg en déplacement, ainsi que la Juventus et Manchester United et recevra l’Atlético de Madrid, St. Pölten et Arsenal, son bourreau de l’an passé l’ayant éliminé aux portes de la finale.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟓/𝟐𝟔 ✨ Voici nos six adversaires pour la phase de ligue ! pic.twitter.com/HqxhgAWfDj — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) September 19, 2025

De son côté le Paris Saint-Germain accueillera deux gros morceaux : le Bayern Munich et le Real Madrid ainsi que le club belge OH Louvain. Les joueuses de la capitale se déplaceront sur les pelouses de Wolfsburg, Manchester United et du Benfica Lisbonne.

Voici nos adversaires pour la phase de ligue 👀🗓️#UWCL pic.twitter.com/HwhYgrhVNa — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 19, 2025

Un périple relevé pour le PFC

En lice dans la compétition pour la quatrième année consécutive, le Paris FC va faire face à de gros poissons, pour tenter d’atteindre au moins les barrages de la compétition. Les Parisiennes iront à Chelsea, sur la pelouse du Real Madrid et à Vålerenga en Norvège. Et recevront le FC Barcelone, Benfica et l’OH Louvain.

𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐢𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐔𝐖𝐂𝐋 𝟐𝟓/𝟐𝟔 ✨ Nous recevrons le FC Barcelone, Benfica et Oh Leuven 🏠 Nous nous déplacerons sur la pelouse de Chelsea, du Real Madrid et de Vålerenga ✈️ 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/pMrNlHmgLM — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) September 19, 2025

Trois clubs français sur dix-huit engagés, pas besoin d’Opta pour dire que la France est bien représentée.

