La maman de Christophe Gleizes demande la grâce au président algérien

Libérez Christophe Gleizes.

La maman de Christophe Gleizes a transmis une lettre au président de la République d’Algérie pour demander la grâce pour son fils. Elle a été envoyée au président algérien Abdelmadjid Tebboune le 10 décembre 2025. « La confirmation de la condamnation de mon fils à sept années de prison ferme a été, pour lui comme pour moi et sa famille, un choc immense, écrit-elle, dans des propos publiés sur le site de Reporters sans frontières. Cette sentence nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de journaliste sportif de Christophe, mû par le désir et la passion de raconter le football. Mon fils n’a cessé, à travers ses écrits, de faire preuve de respect et d’admiration pour le peuple algérien et son football. C’est pourquoi, avec gravité et émotion, j’ai sollicité la clémence à son égard auprès du président algérien, afin qu’il puisse retrouver sa liberté et sa famille. Sa grand-mère, ma propre maman, âgée de 102 ans, aimerait tant être certaine de pouvoir le revoir prochainement. Nous appelons le président Tebboune à faire un geste d’humanité. »

« Le temps judiciaire est désormais achevé, tout doit être fait pour trouver une issue humaine à cette situation douloureuse. »

Notre collègue espère retrouver la liberté après plus de 18 mois de galères, et une condamnation en juin à 7 ans de prison ferme. La peine a été confirmée en appel le 3 décembre dernier. En complément de la demande de grâce, les avocats de Christophe Gleizes ont inscrit un pourvoi en cassation. Christophe s’était rendu en Algérie en mai 2024 pour effectuer un reportage sur les heures de gloire, dans les années 1980, du club local, la Jeunesse sportive de Kabylie. « RSF soutient la demande de grâce de Christophe Gleizes afin de mettre fin à une grave injustice, ajoute Thibaut Bruttin, directeur général de RSF. Nous saluons la détermination de Christophe Gleizes, ainsi que la mobilisation de toutes celles et ceux qui se sont engagés pour sa libération. Nous appelons désormais les autorités algériennes à prendre rapidement la seule décision possible dans ce dossier : libérer Christophe et lui permettre de retrouver les siens le plus rapidement possible. Le temps judiciaire est désormais achevé, tout doit être fait pour trouver une issue humaine à cette situation douloureuse. » Plusieurs clubs de Ligue 1 et personnalités unissent leurs voix pour appeler à la libération de Christophe.

Plus de 26 000 personnes ont signé la pétition pour sa libération.

Lens peut-il concurrencer le PSG jusqu’au bout pour le titre ?