Lamine Camara ne comprend pas pourquoi son but a été refusé

Monaco s’est incliné en fin de match contre l’OM, et Monaco n’a pas trop compris ce qui lui était tombé sur la tête. En effet, l’ASM avait marqué… à deux reprises, mais deux buts ont été refusés pour des hors-jeux de Folarin Balogun. Auteur du premier but refusé à la 51e minute du match, Lamine Camara n’a pas trop compris la décision de l’arbitre. « On s’entraîne pour ce genre de matches et on ne peut rien à certaines décisions. Le but a été refusé pour hors-jeu. On a regardé les images dans le vestiaire et jusqu’à présent on ne comprend pas comment ils peuvent annuler ce but, a-t-il raconté à L’Équipe. On ne peut rien à certaines décisions, les arbitres décident. On a fait de très bonnes choses dans ce match et on va se baser dessus pour aller de l’avant. »

Pocognoli calme

« On est déçus, très déçus, a prolongé son coach Sébastien Pocognoli en conférence de presse. Je pense que mes joueurs méritaient beaucoup mieux. […] Je n’ai pas revu les situations, donc je ne vais pas en discuter. Parce que, chaque semaine, on discute, que ce soit contre nous, contre les adversaires. Moi, je n’ai pas le temps de me focaliser sur ça. J’ai une équipe à faire progresser. J’ai dit à mes joueurs avant le match : on doit essayer de contrôler tout ce qu’on peut contrôler. Est-ce qu’on peut contrôler notre approche, notre plan de jeu ? Oui, et on l’a très bien fait, même si on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions. Ce qu’on ne peut pas contrôler, c’est justement ce que dont vous parlez. Donc, à part perdre de l’énergie et critiquer des collègues, parce que les arbitres restent des collègues, cela ne va servir à rien. Cela fait partie du package qui nous a un petit peu tirés vers le bas, mais c’est comme ça. »

Le fameux arbitrage maison.

