  • Ligue 1
  • J16
  • Marseille-Monaco (1-0)

Les notes de Marseille-Monaco

Par Florian Manceau

Le mur défensif de l’Olympique de Marseille a dégoûté Monaco, qui doit encore se demander comment il a fait pour ne pas marquer de but, et Pierre-Emile Højbjerg s’est occupé du reste pour donner la victoire à l’OM.

Marseille

timothy-weah

Timothy Weah

Acteur sous-coté du dimanche soir, il parvient à convaincre quel que soit son rôle. Timothy Dalton.

pierre-emile-hojbjerg

Pierre-Emile Højbjerg

Le Danois est tellement habitué à être partout qu’il a pris la place de son portier en première période, avec un arrêt du pied qui prive Monaco de l’ouverture du score… avant de délivrer une passe décisive. Kasper Schmeichel a du souci à se faire pour la Coupe du monde 2026.

nayef-aguerd

Nayef Aguerd

Le Marocain est tellement habitué à être partout défensivement qu’il a pris la place de son portier en seconde période, avec un arrêt du pied qui prive Monaco de l’égalisation… avant d’envoyer une célébration digne de ce nom. Les Lions de l’Atlas n’ont pas de souci à se faire pour la Coupe du monde 2026.

geronimo-rulli

Gerónimo Rulli

Sorties lointaines, parades, face-à-face remportés, remontrances à ses partenaires, clean-sheet… Et surtout pas prisonnier de ses cages. En Rullibre !

geoffrey-kondogbia

Geoffrey Kondogbia

Vu sa performance et sa soirée, il risque de revoir ses plans et de modifier ses priorités professionnelles. Remplacé dès la mi-temps par Matt O’Riley, qui n’a sorti aucune punchline.

Monaco

aleksandr-golovin

Aleksandr Golovin

A réalisé le premier retour défensif de sa carrière, ce qui fait oublier tout le reste, et son équipe a pris un but lorsqu’il n’était plus sur le terrain. Joueur à part ou coïncidence ?

vanderson-de-oliveira-campos

Vanderson

Il a été si bon à la récupération qu’il connaît déjà sa reconversion : la politique. Et pourtant, il n’est pas du tout (dans le) milieu. Le rugby est également une option

bbec29e91af74f01ae7994973ff3a2854651d43e

Lamine Camara

Fidèle au contexte du match, le Sénégalais l’a démarré en retard. Mais il a entamé le deuxième acte par un but valable, annulé pour… Pour quoi, d’ailleurs ?

balo

Folarin Balogun

On a senti une certaine crainte physique dans les propos de Souleymane Diawara au moment de commenter la prestation de l’attaquant. C’est dire comme ce dernier peut effrayer les défenseurs. De là à faire peur aux gardiens, eux qui connaissent encore mieux la règle du hors-jeu…

maghnes-akliouche

Maghnes Akliouche

Tout le monde l’attendait avec impatience et excitation, mais le résultat a cruellement manqué de goût. Une raclette avec des produits industriels, quoi.

