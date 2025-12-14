Les notes de Marseille-Monaco

Nayef Aguerd

Le Marocain est tellement habitué à être partout défensivement qu’il a pris la place de son portier en seconde période, avec un arrêt du pied qui prive Monaco de l’égalisation… avant d’envoyer une célébration digne de ce nom. Les Lions de l’Atlas n’ont pas de souci à se faire pour la Coupe du monde 2026.