La Juventus s’impose à Bologne et retrouve le top 5

  Bologne 0-1 Juventus

But : Cabal (65e) pour la Juve

Expulsion : Heggem (69e) pour Bologne

Dans le rétroviseur.

Battue à Naples la semaine dernière (2-1), la Juventus a retrouvé le goût de la victoire en s’imposant à Bologne au Stadio Renato Dall’Ara (0-1). Résultat, la Juve retrouve sa place dans le top 5 d’où sort… Bologne.

Le résultat s’est joué en seconde période, après un premier acte équilibré qui a vu Jonathan David se voir refuser un but pour hors-jeu (36e) et Nadir Zortea trouver la transversale de Michele Di Gregorio (45e).

Coaching gagnant

Et alors que le 0-0 semble se dessiner tant les deux formations sont dans l’incapacité de cadrer une frappe, Juan Cabal – tout juste entré en jeu – montre la voie en claquant une jolie tête qui termine au fond des filets (0-1, 65e). De quoi agacer Torbjørn Heggem, qui se venge sur Loïs Openda et se fait exclure (69e). La Juventus peut alors gérer son avantage et profiter de son succès.

La vieille dame peut aller se coucher sereinement.

