  Serie A
  J14
  Naples-Juventus (2-1)

Naples bat la Juventus grâce au 7

Naples bat la Juventus grâce au 7

Naples 2-1 Juventus

Buts : Höjlund (7e et 77e) pour Naples // Yildiz (58e) pour la Juventus

Un 7 décembre, un numéro 7 en feu, des buts aux 7e et 77e minutes…

Ce dimanche, Naples sait quel chiffre il doit chérir après sa victoire à domicile contre la Juventus à l’occasion de la quatorzième journée de Serie A. Car si le champion sortant repasse leader avec un petit point d’avance sur l’Inter (qui a gagné, elle aussi), il le doit avant tout à David Neres.

Avec son sept floqué dans le dos, le Brésilien s’est montré très en forme et décisif avec un centre gagnant lors de l’ouverture du score signée Rasmus Höjlund en début de rencontre puis un autre menant à la réalisation du même buteur dans le dernier quart d’heure.

Yildiz avait pourtant (encore) frappé

Invaincue depuis l’arrivée de Luciano Spalletti, la Vieille Dame a pourtant réagi : à l’heure de jeu, l’inévitable Kenan Yildiz a égalisé sur l’une des rares situations sérieuses de son équipe. Insuffisant toutefois pour éviter la première défaite de son nouvel entraîneur, qui aurait pu voir Pierre Kalulu se faire expulser pour une semelle dangereuse.

Le succès des locaux est néanmoins mérité au regard de leur nette domination, en témoignent les nombreuses occasions créées et la dizaine de frappes tentées ou encore le bel arrêt de Michele Di Gregorio sur une tête de Giovanni Di Lorenzo au cœur de la première période.

Elle semble loin, la crise d’Antonio Conte.

