Fin du rêve en FA Cup pour Wrexham, sorti en prolongation par Chelsea

Wrexham 2-4 (AP) Chelsea

Buts : Smith (18e) et Doyle (79e) pour Wrexham // Okonkwo CSC (40e), Acheampong (82e), Garnacho (96e) et João Pedro (120e+5) pour Chelsea

C’est donc de ce Chelsea-là que Paris doit avoir peur ?

Sous les yeux de Ryan Reynolds, les joueurs de Wrexham y ont cru jusqu’au bout, mais leur route en FA Cup s’arrête en huitièmes de finale, battus en prolongation ce samedi par un Chelsea peu enthousiasmant (2-4). Les pensionnaires de Championship ont pourtant mené à deux reprises, avec des réalisations de Sam Smith en première période et de Callum Doyle en seconde, mais à chaque fois, les Blues sont revenus, bien aidés dans un premier temps par un contre son camp du gardien Arthur Okonkwo, puis sur une jolie frappe de Josh Acheampong.

Le tournant du match a sans doute été l’exclusion de George Dobson dans le temps additionnel, pour un tacle non maîtrisé sur Alejandro Garnacho. La différence s’est ensuite faite dans la prolongation, où l’on a senti des locaux très entamés physiquement, et finalement battus par un dernier but des gars de Liam Rosenior, signé Garnacho. En fin de partie, l’espoir est revenu quelques instants lorsque Lewis Brunt a trouvé les filets de Robert Sánchez… avant d’être signalé hors-jeu. João Pedro, entré en jeu en fin de temps réglementaire, a aggravé le score dans les ultimes secondes, pour l’honneur.

Rien de très rassurant pour Chelsea, tout de même, mais les quarts de finale sont là.