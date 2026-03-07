Newcastle tombe à domicile face à Manchester City

Newcastle 1-3 Manchester City

Buts : Barnes (18e) pour les Magpies // Savinho (39e), Marmoush (47e, 65e) pour les Cityzens

Un but pour y croire, avant de s’effondrer.

Manchester City va plutôt bien depuis son entrée en lice en FA Cup, merci pour lui. En trois matchs, les Cityzens ont en effet inscrit 15 buts (dont 10 contre Exeter au tour précédent, OK !) et passent logiquement en quarts de finale après s’être défaits sans peine de Newcastle sur la pelouse de St James’ Park.

Omar est frais

Ce sont pourtant les Magpies qui ouvrent les hostilités avec une jolie frappe enroulée de Harvey Barnes qui fait mouche et confirme la domination d’entrée de jeu de Newcastle. Mais City a du répondant et les deux équipes font jeu égal, jusqu’à ce que Savinho égalise justement à cinq minutes de la pause.

Premier but cette saison en FA Cup pour le Brésilien, et premier doublé dans cette même compétition pour son coéquipier Omar Marmoush qui fait passer Manchester devant au retour des vestiaires, puis fait le break peu après la 60e. La suite ressemble à un long fleuve tranquille pour les hommes de Pep Guardiola, supérieurs dans tous les compartiments du jeu à leurs adversaires, pas 12es de Premier League pour rien et qui quittent donc la FA Cup au même stade que la saison dernière.

Et si, pour le challenge, on disait que c’était la coupe la priorité de cette année ?

