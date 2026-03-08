Expulsé, un joueur U20 de Sassuolo pète un câble et s'en prend physiquement à un arbitre

Limite franchie.

Expulsé lors d’un match opposant son équipe de Sassuolo à Naples en championnat Primavera, le jeune Roumain Troy Tomsa a totalement pété les plombs ce samedi. Déjà averti d’un carton jaune, le milieu de terrain a commis un tacle dangereux sur un adversaire, que l’arbitre a sanctionné d’une faute. Jusque-là, pas de deuxième jaune, mais la réaction de Tomsa, hors de lui, a alors contraint l’officiel à dégainer le deuxième jaune. Si le joueur, furieux, semblait d’abord se diriger vers les vestiaires, il a ensuite fait demi-tour pour s’en prendre physiquement à l’arbitre.

Un comportement inacceptable que Sassuolo n’a pas mis bien longtemps à condamner. « L’U.S. Sassuolo Calcio condamne fermement le comportement de Troy Tomsa envers l’arbitre, M. Mattia Maresca. Le club estime que de tels incidents sont inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’équité qui constituent les principes fondamentaux du sport et que le Sassuolo Calcio promeut en permanence. Le club a déjà entamé les évaluations internes appropriées et prendra des mesures disciplinaires sévères à l’encontre du joueur », a écrit le club italien dans un communiqué.

Si on pouvait ne plus le revoir de sitôt, ce serait pas plus mal.

