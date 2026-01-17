S’abonner au mag
  • Serie A
  • J21
  • Naples-Sassuolo (1-0)

Naples assure contre Sassuolo et reste sur le podium

UL
Naples assure contre Sassuolo et reste sur le podium

Napoli 1-0 Sassuolo

But : Lobotka (7e)

L’infirmerie se remplit, le compteur points aussi. Après de nombreux joueurs (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Ben Gilmour, Frank Anguissa, Alex Meret, David Neres), Amir Rrahmadi et Eljif Elmas rejoignent la grande infirmerie d’Antonio Conte suite à la courte victoire de Naples contre Sassuolo. Heureusement qu’il reste Scott McTominay, de loin le Napolitain le plus dangereux de la journée.

Matic et Lauriente toujours vivants

Son équipe n’a pas été impériale, et s’en est remise à une belle reprise de Stanislav Lobotka (7e) pour ne pas se laisser distancer par l’Inter. Le champion en titre assure sa place sur le podium, dans un match qui a permis de rappeler que Nemanja Matic jouait à Sassuolo. Comme Arnaud Laurienté, très savoureux. Niveau médical, Jimmy Mohamed est libre, si jamais.

Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre

UL

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 20h
81
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!