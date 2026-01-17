Naples assure contre Sassuolo et reste sur le podium

Napoli 1-0 Sassuolo

But : Lobotka (7e)

L’infirmerie se remplit, le compteur points aussi. Après de nombreux joueurs (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Ben Gilmour, Frank Anguissa, Alex Meret, David Neres), Amir Rrahmadi et Eljif Elmas rejoignent la grande infirmerie d’Antonio Conte suite à la courte victoire de Naples contre Sassuolo. Heureusement qu’il reste Scott McTominay, de loin le Napolitain le plus dangereux de la journée.

Matic et Lauriente toujours vivants

Son équipe n’a pas été impériale, et s’en est remise à une belle reprise de Stanislav Lobotka (7e) pour ne pas se laisser distancer par l’Inter. Le champion en titre assure sa place sur le podium, dans un match qui a permis de rappeler que Nemanja Matic jouait à Sassuolo. Comme Arnaud Laurienté, très savoureux. Niveau médical, Jimmy Mohamed est libre, si jamais.

